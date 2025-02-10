شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عند مستويات مستقرة.. سعر الذهب اليوم الأحد مع توقف التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب في مصر أغلق الأسبوع عند مستوى 4000 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه للجرام في بداية الأسبوع.

ننشر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025 بالسوق المصري، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 4000 جنيه

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.

الجنيه الذهب 32000 جنيه.



شهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر الجرام بنسبة 2.56%، محققًا مكاسب تقدر بحوالي 100 جنيه مصري.