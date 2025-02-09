مهرجان عسل جازان يستعرض أنواعًا مختلفة من العسل المميز والفريد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل مهرجان عسل جازان في نسخته العاشرة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع محافظة العيدابي، استقبال زواره في يومه الثامن على التوالي.

وشهدت منافذ البيع وأركان العارضين إقبالًا كبيرًا من المتسوقين والزوار من داخل المنطقة وخارجها للحصول على منتجات عالية الجودة والاستفادة من العروض المميزة المقدمة تحت سقف خيمة العسل، إضافةً إلى الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة، والندوات والدورات التدريبية المقدمة للنحالين.

وأوضح نائب رئيس جمعية النحالين بالمنطقة سليمان الغزواني، في تصريح لـ”واس”، أن المهرجان حقق – ولله الحمد – أهدافه من خلال تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلًا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمربي النحل.

وأشار إلى أن منطقة جازان تضم أفضل منتجات العسل وبها أربعة أنواع من العسل المميز والفريد على مستوى العالم من بين أكثر من 15 نوعًا من الأعسال الفاخرة التي تشتهر بها المنطقة هي “السدر، والسمرة، والسلام، والقتاد”، مبرزًا أن المهرجان إلى جانب كونه نافذة تسويقية، فإنه يشجع على دعم منتجي العسل وتطوير مهاراتهم، وتوعية المستهلكين بمنتجات العسل الأصلي، ومعايير الجودة لتلك المنتجات، إضافة إلى استقطاب فئة الشباب وتحفيزهم للعمل في مهنة تربية النحل وإنتاج العسل لما لها من مردود مالي مشجع.

يذكر أن سليمان الغزواني، كان قد حصد 4 ميداليات ذهبية في مسابقة لندن العالمية للعسل للعام 2024 م عن الأنواع الأربعة من العسل المحلي، في المشاركة الأولى له بالمسابقة، متفوقًا على أكثر من 500 نحال من جميع أنحاء العالم، ويعد كبير النحالين بالمنطقة ومشاركًا في جميع نسخ مهرجان عسل جازان الـ ” 10 “.

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