شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية - حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيساً لإدارة مركزية بالوزارة ورؤساء لبعض شركات قطاع البترول ، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم :

ناصر محمد ناصر شومان - رئيساً للإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية

المحاسب / مصطفى السيد أحمد إبراهيم - رئيساً لمجلس إدارة شركة التعاون للبترول

المهندس / محمود ناجي محمود عبد الشافي - رئيساً لمجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول .

المهندس / عمرو أحمد لطفي شحاته مرسي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) .

الكيمائي / ماجد مصطفى محمد الكردي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الإسكندرية للزيوت المعدنيه (أموك) .



المهندس / محمود على محمود على القفاص - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة السهام البترولية .

المهندس / أحمد محمد عبد الستار محمد الدراجيلي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) .

الكيمائي / صلاح جابر رزق بهنسي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا) .