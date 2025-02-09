شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9- 2- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-2-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وبريميم هيلثكير جروب، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصريين للاستثمار والتنمية والعمرانية، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأحانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3 مليارات ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.8 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.79%، والعرب على 4.11%، واستحوذت المؤسسات على 13.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.8 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 109.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

واستقر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1948 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.324 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.82%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 37.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.412 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.64%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 18.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 23.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.93%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 213.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.63%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.21%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 24.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 114 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 4.31%.