شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز الطبيعي المسال يواجه انتعاشاً مستقبلياً مدفوعاً بالطلب المتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع قطاع شحن الغاز الطبيعي المسال انتعاشاً مستقبلياً مدفوعاً بالطلب المتزايد من مختلف المناطق وأنماط التجارة العالمية المتطورة؛ وذلك رغم الخسائر الحالية واختلال التوازن في السوق.



وذكرت منصة أويل برايس الدولية أن العوامل السياسية في الولايات المتحدة؛ ساهمت في التوقفات المؤقتة لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال وتحول ديناميكيات التجارة نحو تباطؤ عن المتوقع في نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 .



وأشارت المنصة إلى قيام صناعة شحن الغاز الطبيعي المسال ببناء قدرة زائدة تحسبا لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ مما أدى إلى فائض حالي من السفن وانخفاض أسعار الإيجار.



وكانت التوقعات بشأن أسواق الغاز الطبيعي المسال إيجابية للغاية في الأشهر الأخيرة بفضل الضربة المزدوجة المتمثلة في تحول أوروبا لأي شكل من أشكال الوقود بعيدا عن روسيا والتغيير الجديد في الإدارة الأمريكية المحبة للنفط.



لكن في حين تبدو التوقعات للنصف الثاني من عام 2025 جيدة بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي المسال؛ فإن الزيادات في السوق لم تتحقق.