شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 9 -2- 2025 فى مصر.. 4571 جنيها لعيار السبائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025 بالسوق المصري، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 4000 جنيه.

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.

الجنيه الذهب 32000 جنيه.

ارتفاع سعر الذهب في مصر

شهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر الجرام بنسبة 2.56%، محققًا مكاسب تقدر بحوالي 100 جنيه مصري.

عند شراء الذهب ينصح الخبراء بمراقبة الأسعار عن كثب، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية ومعرفة رسوم الدمغة والضريبة ورسوم التصنيع.

سعر الذهب في مصر أغلق الأسبوع عند مستوى 4000 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه للجرام في بداية الأسبوع.

تم تداول الذهب في نطاق سعري ضيق نسبيًا، حيث سجل أعلى مستوى له عند 4030 جنيه للجرام، مما يعكس حالة من التفاؤل والحذر بين المتداولين والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.