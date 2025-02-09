شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات بـ 4.85 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 70

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تباين، حيث بلغ رأس المال السوقي مستوى 2.225 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.85 مليار جنيه، تضمنت 1.6 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 29973.26 نقطة.في حين سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مكاسب طفيفة بلغت 0.06% لينهي التعاملات عند مستوى 8615.04 نقطة.كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا مكاسب طفيفة أيضًا قدرها 0.14% ليغلق عند مستوى 11748.27 نقطة.