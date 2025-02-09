شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها السيارات بنسبة 1.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، وصعدت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.3%، على الترتيب.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وهبط قطاعا خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 1%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، ونزل قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأحانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3 مليارات ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.8 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.79%، والعرب على 4.11%، واستحوذت المؤسسات على 13.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.8 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 109.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

واستقر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1948 نقطة.