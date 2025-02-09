شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أجور العاملين فى القطاع الخاص من 2400 إلى 7000 منذ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

قرر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022

1- ارتفع لـ 2400 يناير 2022

2- ثم ارتفع لـ 2700 يناير 2023

3- ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.

4- وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024.

5- ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024.

6- رفعه لـ 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025