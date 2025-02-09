شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأحد 8-2-2025، أمام الجنيه المصري، بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى، اليوم، 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار بعد غلق التعاملات اليوم، الأحد، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم الأحد، كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



