شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراة تناقش التحول الرقمى لأنشطة الاستكشاف البترولى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ناقش الجيوفيزيقي الدكتور محمد رضوان، مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) – المنصة الاستثمارية لوزارة البترول في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز رسالته العلمية لنيل درجة الدكتوراه، والتي جاءت تحت عنوان (استخدام نهج التحول الرقمى لتسريع أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول فى مصر)، وذلك بكلية العلوم.

وخلال المناقشة، قدم الباحث عرضا مفصلا تناول فيه كيفية استخدام الوسائل الحديثة للترويج للفرص الاستثمارية والاستفادة من بناء بنك المعلومات الرقمى مسلطا الضوء على أهمية تحديث بيانات المسح السيزمى وتكامل كل أدوات وعناصر البيانات لتقيم الفرص وتقليل مخاطر البحث الاستكشافى، كما أوصى باستكمال التحليلات باستخدام الذكاء الاصطناعي وكذلك استخدام الطرق الحديثة لفهم طبيعية الخزانات الغير تقليدية واختبارها.

وأكدت لجنة المناقشة أن الرسالة، تمثل إضافة علمية متميزة حيث تجمع بين متطلبات الصناعة واستخدام التكنولوجيا لزيادة جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف.



ضمت لجنة المناقشة نخبة من كبار العلماء والأساتذة، وهم: ا.د محمد غباشي (أستاذ الجيوفيزياء المتفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ا.د محمد حسن خليل أستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، ا.د نادر الجندى أستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة طنطا) ولجنة الإشراف العلمى (ا.د محمد غباشى أستاذ الجيوفيزياء المتفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ا.د سعيد دحروج خليل أستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة ، د. سمير رسلان وكيل وزارةالبترول للاتفاقيات والاستكشاف).