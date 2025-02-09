شكرا لقرائتكم خبر عن توفر 10 ملايين دولار.. إنتاج سبيكة الفيرو سيليكون ماغنسيوم لتصنيع الزهر المرن والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مصانع المصرية للسبائك الحديدية بأسوان لأول مرة بالتعاون مع مركز بحوث الفلزات في إنتاج سبيكة (الفيرو سيليكون ماغنسيوم)، والتي تستخدم في صناعة الزهر المرن وتدخل في عشرات الصناعات المتعلقة بالمواسير الخاصة بالمرافق.

يعتبر ماغنيسيوم السليكون الحديدي (FeSiMg) سبيكة مهمة لإنتاج الحديد الزهر. تتكون هذه السبيكة من مكونات مختلفة، بما في ذلك السيليكون والماغنيسيوم والحديد. عند استخدامه في صب الحديد ، فإنه يوفر العديد من الفوائد ، بما في ذلك زيادة الليونة والمتانة ، وتحسين القدرة على الماكينة ، وتقليل الانكماش. في هذه المقالة سوف نركز على استخدام FeSiMg في صب الحديد وكيف يمكنه تحسين خصائص الحديد الزهر.



وأشاد المهندس خالد الفقى ، رئيس النقابة العامة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة السبائك ،أشاد بجهد العاملين في الشركة بقيادة المهندس عيد مهلل ،الرئيس التنفيذ العضو المنتدب وفرق العمل معه ،والذي يواصل كتابة النجاح لشركات قطاع الأعمال العام المؤهلة لأن تكون مساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني في حال التوسع في تدشين أفران جديدة ؛ مما يترتب عليه مضاعفة الصادرات بشكل كبير.