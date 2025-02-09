شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبى.. سعر الذهب اليوم الأحد 9 فبراير 2025 وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعرالذهب اليوم السبت 9فبراير 2025 استقرارا نسبيا وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 4000 جنيها للجرام.

وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 4000 جنيه.

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

وشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.