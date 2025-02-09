شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يزور غينيا الاستوائية وتنزانيا لزيادة التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة "مالابو"، عاصمة غينيا الاستوائية، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى قطاعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله المطار، كليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بغينيا الاستوائية، والسفير حداد عبدالتواب الجوهرى، سفير مصر فى مالابو.

وأكد المهندس شريف الشربينى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون مع دول إفريقيا فى مختلف المجالات، وتبادل الخبرات فى المشروعات التنموية، ولذا تأتى هذه الزيارة للعمل على توسيع أطر التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء بالمطار، أكد وزير الإسكان أنه سيتم بحث مطالب الأشقاء فيما يخص قطاعات الوزارة المختلفة، وسنعمل على تلبيتها، بما يسهم فى نقل الخبرات التى اكتسبتها الدولة المصرية، خاصة فى السنوات العشر الماضية، بما يسهم فى الاسراع بالمشروعات التنموية لدى الأشقاء فى غينيا الاستوائية.

ورحب كليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بغينيا الاستوائية، بوزير الاسكان المصرى، مؤكدا أن شركة المقاولون العرب لها العديد من المشروعات الناجحة ببلاده، كما أن مصر حققت تقدما ملموسا فى هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وسيتم العمل على تبادل هذه الخبرات فى عدة قطاعات.

تجدر الاشارة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بزيارة وزير الاسكان، وحرص عدد من القنوات التليفزيونية على الحصول على تصريحات منه بشأن مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه من المقرر أن يتوجه عقب زيارته لغينيا الاستوائية، لزيارة تفقدية لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا الاتحادية، والذي ينفذه التحالف المصري ( شركة المقاولون العرب ، وشركة السويدي إليكتريك)، والذى أصبح علامة بارزة للتعاون بين مصر وتنزانيا.

يرافق الوزير فى الزيارة كل من: اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، المهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.