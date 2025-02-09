شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر.. 3 رسوم لازم تعرف قيمتها قبل الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند شراء الذهب ينصح الخبراء بمراقبة الأسعار عن كثب، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية ومعرفة رسوم الدمغة والضريبة ورسوم التصنيع للسبائك والجنيهات والمشغولات الذهب في السوق المصري.

وشهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر الجرام بنسبة 2.56%، محققًا مكاسب تقدر بحوالي 100 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 4000 جنيه.

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.

الجنيه الذهب 32000 جنيه.



ارتفاع الذهب في مصر

وبحسب إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، فإن سعر الذهب في مصر أغلق الأسبوع عند مستوى 4000 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه للجرام في بداية الأسبوع.

وأضاف أنه تم تداول الذهب في نطاق سعري ضيق نسبيًا، حيث سجل أعلى مستوى له عند 4030 جنيه للجرام، مما يعكس حالة من التفاؤل والحذر بين المتداولين والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وارجع واصف هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار العملات العالمية، خاصة الدولار الأمريكي بجانب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.