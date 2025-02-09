شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ6 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا، اليوم، عقد تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك العربي الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 6 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.
وأضاف أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر من الشركة، مشيرة إلى أن الهدف من التسهيلات تمويل تورق قصير الأجل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 6 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.
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