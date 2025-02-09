شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتعليم»: شراء أرض لإنشاء مجمع تعليمي بـ27.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم شراء أرض في حي أبحر الشمالية بمدينة جدة وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي تابع للشركة الوطنية للتربية والتعليم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
وقالت الشركة: إن قطعة الأرض تقع في حي أبحر الشمالية بمدينة جدة، بمساحة إجمالية قدرها (10,631م2)، فيما تبلغ قيمة الصفقة 27.9 مليون ريال، مضيفة أن البائع هو: عبد الله بن عمر بن قاسم العيسائي.
وأضافت أن تمويل الصفقة عبر مزيج من موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية.
وبحسب الشركة ستسهم الصفقة في نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة عند اكتمال المشروع وتشغيله.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
وقالت الشركة: إن قطعة الأرض تقع في حي أبحر الشمالية بمدينة جدة، بمساحة إجمالية قدرها (10,631م2)، فيما تبلغ قيمة الصفقة 27.9 مليون ريال، مضيفة أن البائع هو: عبد الله بن عمر بن قاسم العيسائي.
وأضافت أن تمويل الصفقة عبر مزيج من موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية.
وبحسب الشركة ستسهم الصفقة في نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة عند اكتمال المشروع وتشغيله.