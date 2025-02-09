شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«الكيميائية» على تصنيع مستحضر صيدلاني محليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، لتسجيل محضر Ticagrelor كمستحضر يصنع بشكل كامل محليا لدى مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 29 يناير الماضي على تداول السعودية، توقيع عقد توطين ونقل المعرفة لمستحضر صيدلاني Ticagrelor مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 29 يناير الماضي على تداول السعودية، توقيع عقد توطين ونقل المعرفة لمستحضر صيدلاني Ticagrelor مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.