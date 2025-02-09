الاقتصاد

الموافقة لـ«الكيميائية» على تصنيع مستحضر صيدلاني محليا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

الموافقة لـ«الكيميائية» على تصنيع مستحضر صيدلاني محليا

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الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة الكيميائية القابضة، موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، لتسجيل محضر Ticagrelor كمستحضر يصنع بشكل كامل محليا لدى مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 29 يناير الماضي على تداول السعودية، توقيع عقد توطين ونقل المعرفة لمستحضر صيدلاني Ticagrelor مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
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