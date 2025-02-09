شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله التميمي رئيسا للجنة المراجعة في مصرف الراجحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، والمتضمن تغيير في تشكيل رئاسة لجنة المراجعة والموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة رائد بن عبدالله التميمي (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، صدرت عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 07-08-1446هـ الموافق 06-02-2025م.
وبهذا يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو الآتي:
1. رائد بن عبدالله التميمي (رئيس اللجنة – عضو مستقل).
2. خالد بن صالح السبيل (عضو مستقل من خارج المجلس).
3. يوسف بن محمد السحيباني (عضو مستقل من خارج المجلس).
4. أسامة بن صالح الحديثي (عضو مستقل من خارج المجلس).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، صدرت عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 07-08-1446هـ الموافق 06-02-2025م.
وبهذا يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو الآتي:
1. رائد بن عبدالله التميمي (رئيس اللجنة – عضو مستقل).
2. خالد بن صالح السبيل (عضو مستقل من خارج المجلس).
3. يوسف بن محمد السحيباني (عضو مستقل من خارج المجلس).
4. أسامة بن صالح الحديثي (عضو مستقل من خارج المجلس).