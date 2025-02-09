شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله التميمي رئيسا للجنة المراجعة في مصرف الراجحي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.