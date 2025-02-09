الاقتصاد

انخفاض الأرباح الفصلية لـ«اليمامة للحديد» إلى 4.59 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض الأرباح الفصلية لـ«اليمامة للحديد» إلى 4.59 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة اليمامة للصناعات الحديدية في الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 84.5% إلى 4.59 مليون ريال، مقارنة بـ29.54 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، انخفض صافي الربح نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 6.26%.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 0.329 مليون ريال وبنسبة 7.72% نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الكهرباء بنسبة 8.63%.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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