شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأرباح الفصلية لـ«اليمامة للحديد» إلى 4.59 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة اليمامة للصناعات الحديدية في الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 84.5% إلى 4.59 مليون ريال، مقارنة بـ29.54 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافي الربح نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 6.26%.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 0.329 مليون ريال وبنسبة 7.72% نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الكهرباء بنسبة 8.63%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافي الربح نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 6.26%.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 0.329 مليون ريال وبنسبة 7.72% نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الكهرباء بنسبة 8.63%.