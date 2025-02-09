شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاعا بنسبة 0.3%، عند 12469 نقطة، وبتداولات بلغت 4.708 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 227.832 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.251 تريليون ريال. انخفاض أسهم 134 شركة انخفضت أسهم 134 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 94، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، برغرايززر، ورؤؤم، ورسن، ونايس ون، والبابطين، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، ليفا، ونماء للكيماويات، والاستثمار ريت، وسلوشنز، وسينومي سنترز، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 31414 نقطة، وبتداولات بلغت 45.447 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.088 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 59.028 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 44، من بين 11 شركة مدرجة في السوق الموازية.