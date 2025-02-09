شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعة التأمين توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث أبيس بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن صرف كامل التعويضات لأسر ضحايا حادث ابيس بالإسكندريةبقيمة 100 الف جنية لأسرة كل متوفى، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

واضافت المجمعة فى بيان عن حادث كوبري أبو الخير الذى وقع أمام مدخل أبيس بالأسكندرية علي إثر إصطدام ثلاث مركبات أن

المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات تابعت باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المؤسف الذي شهده طريق الأسكندرية الصحراوي وتحديداً أمام مدخل قرية أبيس 8 أعلى كوبري أبو الخير صباح اليوم الأحد الموافق 09/02/2025 على إثر إصطدام سيارة ميكروباص "أجرة" يٌقِل ركاباً من منطقة عبدالقادر في إتجاه محطة مصر بسيارة نقل جامبو.

يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير السيارة الميكروباص وإستقلال بعض الركاب بها بطريق الأسكندرية الصحراوي وتحديداً أمام مدخل قرية أبيس 8 أعلى كوبري أبو الخير فقد قائدها السيطرة علي عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وعدم التقدير السليم للمسافات بين المركبات، بالإضافة إلى انزلاق الطريق بسبب هطول الأمطار، مما أدى إلى تصادم عنيف مع سيارة نقل جامبو وسيارة ملاكي مما أدي إلي وقوع الحادث ونتج عن ذلك وفاة (8) أشخاص وإصابة (٦) أخرين.

والمجمعة من جانبها إتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بفرع مدينة طنطا تحديداً وكذلك مسئولي المقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث وهي:

- يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية حتى لو الطريق يسمح بسرعه أعلى.

- التقدير السليم للمسافات بين المركبات خاصة في أحوال الطقس السيئة.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org

لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.