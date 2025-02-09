أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لصيانة وتشغيل مدينة رياضية متكاملة بالدليمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الدليمية، عن طرح فرصة استثمارية لصيانة وتشغيل مدينة رياضية متكاملة عبر بوابة “فرص”، وذلك على مساحة 49,257.45 م²، ولمدة 7 سنوات، في إطار تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي، ودعم التنمية الاقتصادية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”: ‏https://furas.momra.gov.sa، مشيرة إلى آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف 24 فبراير الجاري.

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