الاقتصاد

أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لصيانة وتشغيل مدينة رياضية متكاملة بالدليمية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لصيانة وتشغيل مدينة رياضية متكاملة بالدليمية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الدليمية، عن طرح فرصة استثمارية لصيانة وتشغيل مدينة رياضية متكاملة عبر بوابة “فرص”، وذلك على مساحة 49,257.45 م²، ولمدة 7 سنوات، في إطار تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي، ودعم التنمية الاقتصادية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”: ‏https://furas.momra.gov.sa، مشيرة إلى آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف 24 فبراير الجاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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