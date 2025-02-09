شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام «ليب 25».. استثمارات بـ14.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ شهدت النسخة الحالية من مؤتمر LEAP 25 إعلان استثمارات ضخمة بقيمة 14.9 مليار دولار، تعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار التقني.
وكشفت "Lenovo & ALAT" عن ضخ 2 مليار دولار لبناء مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرياض، فيما أعلنت "Qualcomm & ALLAM" تقديم حاسوب علمي متطور للذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي والابتكار.
وأطلقت "Alibaba Cloud" برنامج للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم اللغة العربية ومنصات الذكاء الاصطناعي السحابية السعودية.
وخلال المؤتمر أعلنت "Databricks" استثمار 300 مليون دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي السحابية (PaaS) لدعم تطوير التطبيقات المعتمدة على الابتكار.
استثمارات ضخمةأعلنت Google Cloud استثمار استراتيجي في البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق تجمع عالمي في السعودية، ما سيمكنها من تلبية الطلب الإقليمي والدولي المتزايد.
شراكات عالميةوخلال المؤتمر أعلنت "Groq": توسيع استثمارات الشركة بإنشاء أكبر مراكز بيانات عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام معالجات LPU، وباستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكشفت "Lenovo & ALAT" عن ضخ 2 مليار دولار لبناء مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرياض، فيما أعلنت "Qualcomm & ALLAM" تقديم حاسوب علمي متطور للذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي والابتكار.
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توسيع القدرات التقنيةوأعلنت "KKR & GDH" استثمار 300 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي وتحسين قدرات الاتصال العالمية، فيما أعلنت "SambaNova Systems" استثمار 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الابتكار في السعودية.
وخلال المؤتمر أعلنت "Databricks" استثمار 300 مليون دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي السحابية (PaaS) لدعم تطوير التطبيقات المعتمدة على الابتكار.