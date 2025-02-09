الاقتصاد

أول أيام «ليب 25».. استثمارات بـ14.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

أول أيام «ليب 25».. استثمارات بـ14.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام «ليب 25».. استثمارات بـ14.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل المملكة العربية تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ شهدت النسخة الحالية من مؤتمر LEAP 25 إعلان استثمارات ضخمة بقيمة 14.9 مليار دولار، تعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار التقني.

استثمارات ضخمة

أعلنت Google Cloud استثمار استراتيجي في البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق تجمع عالمي في السعودية، ما سيمكنها من تلبية الطلب الإقليمي والدولي المتزايد.

شراكات عالمية

وخلال المؤتمر أعلنت "Groq": توسيع استثمارات الشركة بإنشاء أكبر مراكز بيانات عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام معالجات LPU، وباستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكشفت "Lenovo & ALAT" عن ضخ 2 مليار دولار لبناء مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرياض، فيما أعلنت "Qualcomm & ALLAM" تقديم حاسوب علمي متطور للذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي والابتكار.

أخبار متعلقة

 

3000 دولار لأونصة الذهب خلال 3 شهور.. ما توقعات المحللين؟
محللون: البورصات الأمريكية قد تنهار بنفس سرعة صعودها تحت حكم ترمب
وأطلقت "Alibaba Cloud" برنامج للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم اللغة العربية ومنصات الذكاء الاصطناعي السحابية السعودية.

توسيع القدرات التقنية

وأعلنت "KKR & GDH" استثمار 300 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي وتحسين قدرات الاتصال العالمية، فيما أعلنت "SambaNova Systems" استثمار 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الابتكار في السعودية.
وخلال المؤتمر أعلنت "Databricks" استثمار 300 مليون دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي السحابية (PaaS) لدعم تطوير التطبيقات المعتمدة على الابتكار.

استثمارات نوعية

إلى جانب هذه الاستثمارات، شهد المؤتمر إعلان مشروعات أخرى لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وحلول التقنية المتقدمة، مما يعزز من مكانة السعودية كمركز رئيسي في المنطقة للتحول الرقمي.

نقلة نحو المستقبل

تعكس هذه الاستثمارات التزام المملكة برؤية 2030، حيث تسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا