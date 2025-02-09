شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل صعودها بمنتصف تعاملات جلسة الأحد مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وبلغ حجم التداولات 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 30130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 37419 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13257 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 8689 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 11839 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3189 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.47% ليصل إلى مستوى 10053 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وبريميم هيلثكير جروب، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والقاهرة للزيوت والصابون.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 4 ملايين سهم، 14 سهمًا، 140 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 40 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 5 ملايين سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 53 ألف سهم، 60.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 150 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 8.6 مليون سهم، 127.1 ألف سهم، 517.9 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 40 ألف سهم، 50 ألف سهم، 37.9 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 419.6 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 450 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 480 ألف سهم خزينة.

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن شراء المساهم بيتر فوزي فؤاد بخيت عدد 50 مليون سهم بسعر 0.2696 جنيه بقيمة إجمالية 13.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.8367% إلى 4.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، عن شراء المساهم عمر أحمد عاطف قناوي عدد 4 ملايين سهم بسعر 0.888 جنيه بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 2.36% إلى 3.073%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مبيعات بلغت 50.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 30.3 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 66%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 2.53 مليار جنيه، وبهامش صافي الربح 26%، وسجلت الشركة إلغاءات مبيعات بمليار جنيه خلال عام 2024، وهو ما يمثل 2% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، صافي دخل من العائد 15.2 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح السنة المالية 9 مليارات جنيه مقارنة مع 4.7 مليار جنيه، ووافق مجلس إدارة المصرف على انضمام الدكتور أحمد درويش إلى عضوية مجلس إدارة البنك، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق" من 75 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.

حققت الشركة العربية للمحابس، صافي مبيعات بلغت 21.3 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة انخفاض 7%، وبلغ صافي الربح المحقق 2.7 مليون جنيه بنسبة نقص قدرها 85%.

حققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة انخفاض قدره 12.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 495 مليون جنيه مقارنة مع 5.5 مليار جنيه، بانخفاض بنسبة 90.9%.

حققت الشركة العربية للصناعات الهندسية، صافي مبيعات بلغت 238.8 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة انخفاض 16.52%، وبلغ صافي الربح المحقق 53.9 مليون جنيه بنسبة نقص قدرها 14.16%.

في سياق آخر أعنت شركتا ايجيترانس ونافذة، عقدًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمواجهة التكدس والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد، من خلال إطلاق منصة "نافذة مصر" لرقمنة وتعزيز عمليات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ المصرية، وسيبلغ رأس مال الشركة 60 مليون جنيه، مقسمة ما بين 70% من الأسهم لشركة نافذ الدولية، و30% لشركة إيجيترانس.