شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال أعمال إسكندرية تلتقي السفيرة الرومانية لبحث فُرص التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية سفيرة رومانيا في القاهرة، أوليفيا توديرن، وجورج بيتروسان، مدير المكتب التجاري الروماني، بحضور كل من الدكتور محمد محرم، نائب مجلس إدارة الجمعية، و هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، وعدد من الأعضاء، وذلك لبحث فُرص التعاون المُشترك بين البلدين.

رحَّب الدكتور محمد محرم، بسفيرة رومانيا في القاهرة، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في خلق فرص تعاون بين البلدين، مبديا استعداد أعضاء الجمعية للتصدير إلى رومانيا.

في السياق نفسه، أوضح هيثم القيار، سعي الجمعية لتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على الصعيدين التجاري والصناعي، لافتًا إلى زيارات الأعضاء إلى بوخاريست لإقامة شراكات تُعزز من فرص التعاون المُشترك.

و أعربت أوليفيا توديرن، عن سعي السفارة الرومانية لتوطيد العلاقات الثُنائية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي بإقامة شراكات واعدة، بالتقاء محافظة الإسكندرية والاجتماع بقطاع الأعمال من أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية، مؤكدةً على تقدُّم رومانيا في عددٍ من المجالات منها تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الشمسية، والزراعة.

ولفتت سفيرة رومانيا، إلى سماح حكومة بلادها بزراعة الأراضي في رومانيا مما يفتح المجال أمام أصحاب الأعمال للاستثمار في زراعة المحاصيل وتصديرها. وكشفت السفيرة الرومانية، عن احتياج السوق المحلي الروماني إلى مزيد من المُنتجات السمكية، داعية إلى عقد لقاءات ثُنائية بين الشركات المصرية والرومانية، مُشيدةً بنسبة الشباب الكبيرة في مصر ما يُحفِز بيئة العمل ويُعزِز فرص التعاون.

من جانبه، استعرض جورج بيتروسان، أبرز فُرص الاستثمار الاستراتيجية في رومانيا، موضحًا رغبة بلاده في التوسًّع لإنتاج الجرارات الزراعية بجودة عالية وتكلفة مُنخفضة، وأشار مدير المكتب التجاري الروماني، إلى توافر بنية تحتية متينة وطريق نهري يصِل بلدان رومانيا، إضافةٍ إلى توافر 17 مطارًا دوليًا.