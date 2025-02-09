شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار هيونداى Staria 2025 الجديدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يقدم وكيل العلامة الكورية في مصر أحدث موديلاته وهي السيارة "هيونداي STARIA 2025" بتصميمها الجريء والمستقبلي، وهي مزودة بتقنيات مبتكرة، تمنح قائدها حرية لا مثيل لها، ومن خلال الموقع الرسمي لهيوانداي مصر تأتي السيارة بسعر رسمي 3 مليون و 790 ألف جنيه جنيها .

وعن مواصفات السيارة الكورية "هيونداى Staria 2025" فهي تأتي بناقل الحركة أوتوماتيك وآخر مانيوال، والسيارة عبارة عن شاحنة صغيرة ومينى فان (الاقتصاد فى استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم، 8.9 إلى 10.5 وقوة المحرك (حصان) 177 إلى 272 hp نوع الوقود وتعمل بموتور بنزين وديزل، (السرعة القصوى (كم / ساعة، 185 إلى 210 km/h997/1.990 lwh.

وجاء محرك هيونداى Staria الديزل سعة 2200 سى سي، بشاحن توربيني، ومتصل بناقل حركة يدوى 6 سرعات، مع خزان للوقود سعة 75 لترا.