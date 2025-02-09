شكرا لقرائتكم خبر عن 3032 إذن تصدير لحاصلات زراعية والموالح والبطاطس على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الخامس لعام 2025، وذلك عن الفترة من 1 – 7 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 55 زيارة، وأصدرت الإدارة 3032 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1571 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5810 رسالة بنحو 244 ألف طن لعدد 1766 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 770 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 20 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 64 صنف بنحو 70 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 61 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 11 ألف طن، ثم التمور بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 78 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وليبيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 205 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي أيضًا في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1090 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 938 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 900 رسالة.



وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 800 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1900 رسالة بنحو 452 ألف طن لعدد 850 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 215 صنف من قمح، سكر خام وفول الصويا وفول عريض من 89 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها البرازيل، أمريكا، اندونيسيا وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 405 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 257 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 24 منتجًا و6 شركات، ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 204 منتج جديد، وأصدرت 3 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 15 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 3 زيارات لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 1 منشأة لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 54 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 30 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 279 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات سوهاج، الفيوم، الغردقة، بني سويف، الغربية، مرسى مطروح، الدقهلية، أسوان، بور سعيد، المنيا، كفر الشيخ ومدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الغربية، الأقصر، الاسكندرية، المنوفية، بني سويف، المنيا، الشرقية، البحر الأحمر، سوهاج، بور سعيد، قنا، أسيوط والمنصورة.

وتم تسجيل 690 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 600 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 430 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 26 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بور سعيد، المنوفية، الغربية، دمياط والبحر الأحمر.

تسجيل المنشآت

وتم تسجيل 35 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1174 مخزنًا .

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 132 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 769 منشأة منذ بداية استلام هذا الملف.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، المنوفية، الاسماعيلية، البحيرة، القليوبية، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 70 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، الفيوم وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات الدقهلية، القاهرة، الجيزة، الغربية وقنا، فيما ستوفت 2 وحدة طعام للاشتراطات في محافظتي القاهرة والشرقية وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 466 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 21 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 61 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 17 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، قنا، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 8 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 140 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1700 عبوة شوكولاتة منتهية الصلاحية، 700 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 53 منشأة غذائية.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (دواجن، أسماك، مقرمشات)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم أيضًا التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز وقرى المحافظة، وتم تنفيذ 13 قرارًا للنيابة العامة، والتفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 8 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 57 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، بنى عبيد، المنصورة، طلخا، دكرنس، أجا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

فرع سلامة الغذاء في أسوان

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 3 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 920 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد (لحوم، دواجن، كبدة، أسماك، مكسرات، أجبان)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.