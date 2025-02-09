1000 مشارك و 150رئيسًا تنفيذيًا يجتمعون في المؤتمر الثامن للاتحاد العربي للكهرباء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستضيف الرياض خلال الفترة 11 إلى 13 فبراير الجاري، فعاليات “المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء”، بمشاركة نحو 1000 متخصص في أنتاج ونقل وتوزيع وتصنيع الطاقة الكهربائية .

ويشهد المؤتمر الذي ترعاه وزارة الطاقة، وينظمه الاتحاد العربي للكهرباء، بالمشاركة مع الشركة السعودية للكهرباء، حضور نحو 150 من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات والهيئات مقدمي الخدمة الكهربائية بالإضافة إلى مبتكري التقنيات الحديثة ومصنعي المعدات الكهربائية في العالم.

ويقدم المؤتمر نحو 90 ورقة علمية متخصصة في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مجالات الكهرباء والشبكات الذكية، كما يشهد المؤتمر 6 جلسات حوارية، يشارك فيها نحو 50 من المسؤولين في هيئات التنظيم والمشرعين ومسؤولي شركات تقديم الخدمة الكهربائية والخبراء في مجالات الطاقة والكهرباء والإدارة والأمن السيبراني، موزعين على 6 جلسات حوارية، وعروض تقديمية، ومتحدثين رئيسيين يتناولون الموضوعات من أبرزها: إستراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية في العالم العربي، والجهود العربية في مجال مواجهة التغير المناخي وأثره على أنظمة الشبكات الكهربائية في العالم العربي، والسياسات والتشريعات التنظيمية للربط الكهربائي بين الدول العربية، والابتكار والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة في قطاع الكهرباء في العالم العربي، وغيرها.

وسيعقد في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر 8 ورش عمل متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والكهرباء وتأثيرات المناخ الأنظمة الكهربائية والابتكار والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في أنظمة الشبكات الكهربائية.

وينعقد المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء، هذا العام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان “نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي”.

ويهدف المؤتمر لتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في الدول العربية، وتعزيز أوجه التعاون بين الهيئات والمنظمات ومقدمي الخدمات بما يُسهم في إيجاد فرص جديدة للشراكات الإستراتيجية والتحالفات، وتحسين الخدمات الكهربائية وتطويرها في الوطن العربي.

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