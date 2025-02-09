شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 8-2-2025 تراجعا أمام الجنيه المصرى، فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.23 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم الأحد حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم الأحد كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



