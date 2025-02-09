شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي فى أول ساعة تداول بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، بنسبة أكثر من 5% خلال أول ساعة من بدء جلسة التداول على السهم بالبورصة المصرية، ليرتفع سعر السهم إلى 1.85 جنيه، وبلغ حجم التداول على السهم في أول ساعة تداول 37.4 مليون سهم بقيمة 75 مليون جنيه عبر تنفيذ 1427 صفقة.

وكانت إدارة البورصة، قد أعلنت عن إدراج أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، بالسوق متوسط النشاط، ويتم السماح بدء التداول عليها اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد، وعلى أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.77 جنيه للسهم، الواردة بتقرير الافصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 29 يناير، ويكون التداول عليها طبقًا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.