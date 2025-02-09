شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر عند 4 آلاف جنيه لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025 خلال التعاملات الصباحية باكثر من 5 جنيهات منذ فتح التداول على الذهب، مع إغلاق سعر الذهب العالمي قرب أعلى مستويات تاريخية سجلها الذهب عند 2860 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4571.5 جنيها.

عيار 21 يسجل 4000 جنيه.

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.

الجنيه الذهب 32000 جنيه.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.