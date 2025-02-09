شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 10:34 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 30089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 37395 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 8667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 11813 نقطة.