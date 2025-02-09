شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 4190.5 جنيه للبيع، و4164.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3428.5 جنيه للبيع، و3407.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، 2285.75 جنيه للبيع، و2271.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 32 ألف جنيه للبيع، و31800 جنيه للشراء.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأحد، 4571.5 جنيه للبيع، و4542.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 4190.5 جنيه للبيع، و4164.25 جنيه للشراء.
عيار 21سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأحد، 4000 جنيه للبيع، و3975 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3428.5 جنيه للبيع، و3407.25 جنيه للشراء.
أسعار الذهبوسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأحد، 2666.75 جنيه للبيع، و2650 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، 2285.75 جنيه للبيع، و2271.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 32 ألف جنيه للبيع، و31800 جنيه للشراء.