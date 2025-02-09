شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأحد، 4571.5 جنيه للبيع، و4542.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 4190.5 جنيه للبيع، و4164.25 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأحد، 4000 جنيه للبيع، و3975 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3428.5 جنيه للبيع، و3407.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأحد، 2666.75 جنيه للبيع، و2650 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، 2285.75 جنيه للبيع، و2271.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 32 ألف جنيه للبيع، و31800 جنيه للشراء.