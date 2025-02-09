شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «زين السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي ستبدأ بتاريخ 26 أبريل 2025م، ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 25 أبريل 2029م.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-10 الموافق 2025-02-09، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-10 الموافق 2025-03-10. سياسة ومعايير الترشح

سيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس و سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

كما يجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:

1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

2. تعبئة خطاب طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة في جدول المرفقات.

3. تقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية رقم (3) للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة الصادر عن هيئة السوق المالية.

4. تقديم نموذج السيرة الذاتية رقم (1).

5. تقديم بيان بعضويات المجالس واللجان السابقة في الشركات المدرجة أو غير المدرجة أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني.