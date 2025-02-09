شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أبو معطي» إلى 9.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 12.39 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: انخفاض المبيعات بنسبة 10.61% فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي عن الربع السابق.

وانخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 9.67% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع تكلفة التمويل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي بنسبة 10.7% إلى 9.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2024، مقابل 8.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 9.12 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 12.39 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: انخفاض المبيعات بنسبة 10.61% فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي.وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي عن الربع السابق.وانخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 9.67% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع تكلفة التمويل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.