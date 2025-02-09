شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق»: تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة الحائر بـ1.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) آخر التطورات المتعلقة بالإعلان عن انضمامها لتحالف تطوير محطة الحائر لمعالجة مياه الصرف الصحي بالاشتراك مع شركة مياهنا وشركة بيسكس (NV BESIX S.A).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه تحقق الإغلاق المالي لمشروع محطة الحائر لمعالجة مياه الصرف الصحي واستلام شركة المشروع لشهادات الإغلاق من الشركة السعودية لشراكات المياه والممولين في 07/02/2024 م.
ونوهت بتوقيع اتفاقيات التمويل بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط مع مجموعة من الممولين والذي يتكون من: (البنك السعودي الفرنسي، ابيكورب وبنك الرياض) لتغطية تكلفة المشروع بمبلغ وقدره 1.5 مليار ريال تقريباً ولا تشمل هذه التكلفة مصاريف التمويل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه تحقق الإغلاق المالي لمشروع محطة الحائر لمعالجة مياه الصرف الصحي واستلام شركة المشروع لشهادات الإغلاق من الشركة السعودية لشراكات المياه والممولين في 07/02/2024 م.
ونوهت بتوقيع اتفاقيات التمويل بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط مع مجموعة من الممولين والذي يتكون من: (البنك السعودي الفرنسي، ابيكورب وبنك الرياض) لتغطية تكلفة المشروع بمبلغ وقدره 1.5 مليار ريال تقريباً ولا تشمل هذه التكلفة مصاريف التمويل.