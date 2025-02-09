شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة تكشف سعر الذهب اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، تطورات سعر الذهب في تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025 مع تسجيل حالة من الاستقرار الملحوظ لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وفي ما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم، مع أجازة البورصة العالمية.



سجل الذهب عيار 24 نحو 4565.75 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3995 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3424.25 جنيه.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2663.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31960 جنيهًا.

الأسعار المذكورة هي أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية وتختلف أسعار الذهب من محل لآخر كما تتغير أسعار الذهب بشكل لحظي.

بيانات تؤثر في الذهب

شهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات عن الاقتصاد المصري والبنك المركزي، فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية في قطاع البنوك المصري في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي ولكن وتيرة الهبوط شهدت تباطؤ، وقد أظهر البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول بنسبة 12.2% بالمقارنة مع انخفاض في نوفمبر بنسبة 35.2%.

بالإضافة إلى تقلص عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر بنسبة 4.6% على المستوى السنوي خلال عام 2024 ليصل إلى المستوى 37.3 مليار دولار وهو تراجع للعام الثالث على التوالي.

السبب الرئيسي وراء تراجع العجز التجاري هو ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 14.5% على المستوى السنوي لتمثل 40.9 مليار دولار ساعد على تقليص العجز التجاري.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا للأسبوع السادس على التوالي بالإضافة إلى تسجيله مستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات في الأسواق المالية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع في قطاع غزة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 2.3% وهو ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي ليسجل أعلى سعر تاريخي عند 2886 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2801 دولار للأونصة.