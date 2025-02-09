الاقتصاد

موعد إجراء قرعة وحدات سكن مصر بالمدن الجديدة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الإسكان، اجراء القرعة العلنية، لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، وكذا الأراضي ووحدات الإسكان المتميز..وذلك اعتبارا من يوم 8 فبراير الجاري ..وهي كالتالي …

اولا: بالنسبة لمشروع سكن مصر..

-  سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، لوحدات سكن مصر بمدينة  القاهرة الجديدة يوم 8-2-2025


- قرعة  سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر، يوم 9-2-2025
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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة يوم 9-2-2025
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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة الشروق، يوم 9/2/2025.
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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة يوم 10-2-2025
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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.

- قرعة وحدات سكن مصر بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025.

- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، يوم 26/2/2025.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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