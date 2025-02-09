شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء قرعة وحدات سكن مصر بالمدن الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الإسكان، اجراء القرعة العلنية، لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، وكذا الأراضي ووحدات الإسكان المتميز..وذلك اعتبارا من يوم 8 فبراير الجاري ..وهي كالتالي …

اولا: بالنسبة لمشروع سكن مصر..

- سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، لوحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة يوم 8-2-2025



- قرعة سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر، يوم 9-2-2025

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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة يوم 9-2-2025

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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة الشروق، يوم 9/2/2025.

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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة يوم 10-2-2025

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- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.

- قرعة وحدات سكن مصر بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025.

- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، يوم 26/2/2025.



