شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» تجمع 1.3 مليار دولار من إصدار صكوك على شريحتين والان نبدء بالتفاصيل



وكانت معادن قد أعلنت يوم الخميس الماضي، بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

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وتبلغ قيمة الطرح شريحة 5 سنوات 750 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الطرح شريحة 10 سنوات: 500 مليون دولار.

ويبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) شريحة 5 سنوات: 3,750، وشريحة 10 سنوات: 2,500 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).

وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، فيما يبلغ عائد (الصك) شريحة 5 سنوات: 5.250 % سنوياً، وشريحة 10 سنوات: 5.500 % سنوياً.

ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

وستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، انتهاء طرح صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، الأولى: 5 سنوات، والثانية: 10 سنوات.وكانت معادن قد أعلنت يوم الخميس الماضي، بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 14/08/1446ه (الموافق 13/02/2025م).وتبلغ قيمة الطرح شريحة 5 سنوات 750 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الطرح شريحة 10 سنوات: 500 مليون دولار.ويبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) شريحة 5 سنوات: 3,750، وشريحة 10 سنوات: 2,500 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، فيما يبلغ عائد (الصك) شريحة 5 سنوات: 5.250 % سنوياً، وشريحة 10 سنوات: 5.500 % سنوياً.ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.وستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.