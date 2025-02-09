شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة بنك البلاد يوصي بزيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة بنك البلاد، الخميس الماضي، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل خمسة أسهم.
وقالت البنك في بيان على تداول السعودية: رأس المال قبل الزيادة 12.5 مليار ريال، وبعد الزيادة 15 مليارا.
وأضاف أن نسبة الزيادة في رأس المال 20%، فيما يبلغ عدد الاسهم قبل الزيادة 1250000000، بينما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 1500000000.
وتهدف الزيادة في رأس المال إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
ويبلغ عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل خمسة أسهم، منوها برسملة 1.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة و رسملة مليار ريال من الاحتياطي النظامي.
وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.
وفي حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وقالت البنك في بيان على تداول السعودية: رأس المال قبل الزيادة 12.5 مليار ريال، وبعد الزيادة 15 مليارا.
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وتهدف الزيادة في رأس المال إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
ويبلغ عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل خمسة أسهم، منوها برسملة 1.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة و رسملة مليار ريال من الاحتياطي النظامي.
وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.
وفي حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.