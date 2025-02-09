شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «رسن» على أساس سعر 89.30 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة رسن لتقنية المعلومات يوم الخميس 1446/08/07 هـ الموافق 2025/02/06م على زيادة رأس مال الشركة من خلال اصدار أسهم جديدة عادية مخصصة لبرنامج أسهم موظفي الشركة.
وبناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 89.30 ريال لهذا اليوم الأحد 1446/08/10هـ الموافق 2025/02/09م، وإلغاء الأوامر القائمة.
ووافقت الجمعية العمومية على: على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار 1,707,000 سهم عادي جديد مخصصة لبرنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة، وذلك وفق الآتي:
رأس المال قبل الزيادة : 75,800,000 ريال
رأس المال بعد الزيادة: 77,507,000 ريال
نسبة الزيادة في رأس المال : 2.25%
عدد الأسهم قبل الزيادة : 75,800,000 سهم
عدد الأسهم بعد الزيادة : 77,507,000 سهم
أسباب الزيادة : تخصيص الأسهم المصدرة الجديدة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة خطة الحوافز طويلة الأجل مما سيسهم في زيادة الولاء الوظيفي وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
وستكون الزيادة في رأسمال الشركة من 75,800,000 ريال إلى 77,507,000 ريال عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.
تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة بما يتسق والتغير في رأس المال.
تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.
ولن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية كل مساهم في أسهم الشركة بنسبة 2.25% نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.
وشملت نتائج عمومية رسن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على خطة الحوافز للموظفين طويلة الأجل التي تمتد إلى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وتمويلها بحد أقصى 1,707,000 سهم، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارتها وآلية ربطها بالأداء وإجراء التعديلات المستقبلية متى ما رأى ذلك.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إيرنست ويونغ وشركاه العالمية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي ،2026م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره ( 1,097,000) ريال.
وشملت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد مهيدب المهيدب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين، وذلك من خلال ملكيته بما نسبته 60% في شركة بيت التأمين والتي تقدم نشاط وساطة التأمين بالمنتجات المقدمة حالياً (الترخيص بالمنافسة غير شامل وساطة التأمين الإلكترونية ومنتجات شركة رسن الحالية أو المحددة في خطة الأعمال وفي استراتيجيتها المعتمدة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد مهيدب المهيدب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين، وذلك من خلال ملكيته في شركة وي بوينت سيستمز السعودية بما نسبته %55 وشركة الآفاق لوساطة إعادة التأمين بما نسبته %25% وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التخارج من الشركتين بمدة أقصاها ثلاثة أشهر من موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ومن ضمن النتائج:
7. الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتأسيس الشركة.
8. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.
11. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.
12. الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.
13 . الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) والمتعلقة بإصدار الأسهم.
15. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.
وبناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 89.30 ريال لهذا اليوم الأحد 1446/08/10هـ الموافق 2025/02/09م، وإلغاء الأوامر القائمة.
ووافقت الجمعية العمومية على: على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار 1,707,000 سهم عادي جديد مخصصة لبرنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة، وذلك وفق الآتي:
رأس المال قبل الزيادة : 75,800,000 ريال
رأس المال بعد الزيادة: 77,507,000 ريال
نسبة الزيادة في رأس المال : 2.25%
عدد الأسهم قبل الزيادة : 75,800,000 سهم
عدد الأسهم بعد الزيادة : 77,507,000 سهم
أسباب الزيادة : تخصيص الأسهم المصدرة الجديدة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة خطة الحوافز طويلة الأجل مما سيسهم في زيادة الولاء الوظيفي وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
وستكون الزيادة في رأسمال الشركة من 75,800,000 ريال إلى 77,507,000 ريال عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.
تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة بما يتسق والتغير في رأس المال.
تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.
ولن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية كل مساهم في أسهم الشركة بنسبة 2.25% نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.
وشملت نتائج عمومية رسن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على خطة الحوافز للموظفين طويلة الأجل التي تمتد إلى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وتمويلها بحد أقصى 1,707,000 سهم، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارتها وآلية ربطها بالأداء وإجراء التعديلات المستقبلية متى ما رأى ذلك.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إيرنست ويونغ وشركاه العالمية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي ،2026م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره ( 1,097,000) ريال.
وشملت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد مهيدب المهيدب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين، وذلك من خلال ملكيته بما نسبته 60% في شركة بيت التأمين والتي تقدم نشاط وساطة التأمين بالمنتجات المقدمة حالياً (الترخيص بالمنافسة غير شامل وساطة التأمين الإلكترونية ومنتجات شركة رسن الحالية أو المحددة في خطة الأعمال وفي استراتيجيتها المعتمدة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد مهيدب المهيدب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين، وذلك من خلال ملكيته في شركة وي بوينت سيستمز السعودية بما نسبته %55 وشركة الآفاق لوساطة إعادة التأمين بما نسبته %25% وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التخارج من الشركتين بمدة أقصاها ثلاثة أشهر من موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ومن ضمن النتائج:
7. الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتأسيس الشركة.
8. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.
11. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.
12. الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.
13 . الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) والمتعلقة بإصدار الأسهم.
15. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.