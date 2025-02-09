شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"أوابك": 411.5 مليون طن صادرات الغاز المسال عالمياً خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الرابع من عام 2024 لتسجل حوالي 106.5 مليون طن، مقابل 104.5 مليون طن خلال الربع المماثل من العام 2023 ، محققة بذلك نمو على أساس %1.9 سنوي وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أنه إجمالاً على مدار عام 2024، بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً نحو 411.5 مليون طن وفق تقديرات منظمة أوابك، مقابل 405 مليون طن خلال عام 2023 ، بنسبة نمو على أساس سنوي 1.6% ، وهي نسبة النمو الأقل منذ عام 2020.