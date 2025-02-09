شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على سيارات GAC فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 06:00 ص

يقدم وكيل علامة GAC Motor الصينية فى مصر مجموعة من التخفيضات علي طرازاتها المتنوعة لعام 2025 ، وكاش باك علي سيارتها يصل إلى 50 ألف جنيه ، واليكم أحدث أسعار العلامة الصينية في سوقنا المحلية :

GAC Empow

30 ألف جنيه كاش باك

وعن ابرز مواصفات هذا الطراز

محرك 1.5 تيربو بقوة 170 حصان لتجربة قيادة رياضيه وممتعة.

ناقل حركة WDCT بـ 7 سرعات لضمان تسارع سلس وأداء مثالي.

تصميم عصرى رياضي جريء مع تصميم أمامي هجومي وإضاءة LED مميزة.

وضع القيادة الرياضية (Sport+ Mode) لمتعة قيادة لا مثيل لها.

الأسعار قبل وبعد الكاش باك:

Baseline: 1,165,000 جنيه مصري - 1,135,000 جنيه مصري

Highline: 1,315,000 جنيه مصري - 1,285,000 جنيه مصري

Sport line: 1,425,000 جنيه مصري - 1,395,000 جنيه مصري

GAC GS4

40 ألف جنيه كاش باك

محرك 1.5 تيربو بقوة 168 حصان يحقق التوازن بين الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود.

مقصورة مريحة مصممة بأعلى معايير الجودة والراحة.

نظام ترفيهي متكامل يدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لضمان تجربة قيادة متصلة.

أنظمة أمان متقدمة تشمل نظام تنبيه مغادرة المسار ومراقبة النقطة العمياء.

الأسعار قبل وبعد الكاش باك:

GS: 1,235,000 جنيه مصري - 1,195,000 جنيه مصري

GB: 1,315,000 جنيه مصري - 1,275,000 جنيه مصري

GE: 1,385,000 جنيه مصري - 1,345,000 جنيه مصري

GAC Emkoo

40 ألف جنيه كاش باك

تصميم مستقبلي متطور بإضاءة LED أنيقة.

كابينة داخلية رقمية مزودة بشاشة مقاس 10.25 بوصة لعرض المعلومات بوضوح.

محرك 1.5 تيربو بقوة 177 حصان يجمع بين الأداء القوي والتوفير فى استهلاك الوقود.

أحدث أنظمة الأمان بما في ذلك مثبت السرعة التكيفي وكاميرات الرؤية بزاوية 360 درجة.

الأسعار قبل وبعد الكاش باك:

GS: 1,345,000 جنيه مصري - 1,305,000 جنيه مصري

GE: 1,455,000 جنيه مصري - 1,415,000 جنيه مصري

GL: 1,570,000 جنيه مصري - 1,530,000 جنيه مصري

GAC Emzoom

50 ألف جنيه كاش باك

محرك 1.5 تيربو بقوة 177 حصان يمنحك أداءً سلسًا وقويًا على مختلف الطرق.

نظام ترفيهي متقدم مع شاشة عائمة وشحن لاسلكي واتصال ذكي.

مقصورة واسعة مع مساحات تخزين مبتكرة تلبي احتياجات تنقلاتك اليومية ورحلاتك.

الأسعار قبل وبعد الكاش باك:

GS: 1,195,000 جنيه مصري - 1,145,000 جنيه مصري

GB: 1,255,000 جنيه مصري - 1,205,000 جنيه مصري

GL: 1,355,000 جنيه مصري - 1,305,000 جنيه مصري

R-Style: 1,465,000 جنيه مصري - 1,415,000 جنيه مصري