شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى تعاملات الأحد 9 فبراير 2025.. بيانات مهمة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ لجميع الأعيرة المتداولة في السوق المصري، وفي ما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم.



سجل الذهب عيار 24 نحو 4565.75 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3995 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3424.25 جنيه.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2663.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31960 جنيهًا.

بيانات مهمة

شهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات عن الاقتصاد المصري والبنك المركزي، فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية في قطاع البنوك المصري في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي ولكن وتيرة الهبوط شهدت تباطؤ، وقد أظهر البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول بنسبة 12.2% بالمقارنة مع انخفاض في نوفمبر بنسبة 35.2%.



بالإضافة إلى تقلص عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر بنسبة 4.6% على المستوى السنوي خلال عام 2024 ليصل إلى المستوى 37.3 مليار دولار وهو تراجع للعام الثالث على التوالي.



السبب الرئيسي وراء تراجع العجز التجاري هو ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 14.5% على المستوى السنوي لتمثل 40.9 مليار دولار ساعد على تقليص العجز التجاري