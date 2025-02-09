شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى التعاملات الأولى اليوم الأحد 9-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمين الأحد، 09 فبراير 2025 03:00 ص

ينشر الخليج 365 سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة فى التعاملات الاولى فى السوق المصري، اليوم الأحد 9-2-2025 وسجل سعر الدولار أمس السبت 8-2-2025 فى البنك المركزي 50.23 جنيه للشراء، و50.36 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء

50.37 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء

50.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 50.28 جنيه للشراء 50.38 جنيه للبيع

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