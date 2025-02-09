شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأحد 9 فبراير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.