شكرا لقرائتكم خبر عن بكام سعر الدولار النهارده السبت 8-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 08 فبراير 2025 10:00 م
ينشر الخليج 365 سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، وسجل سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2025 فى البنك المركزي 50.23 جنيه للشراء، و50.36 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.
50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع
50.27 جنيه للشراء
50.37 جنيه للبيع
50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.
50.25 جنيه للشراء
50.35 جنيه للبيع.
50.28 جنيه للشراء
50.38 جنيه للبيع
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