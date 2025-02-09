شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025 مع إجازة الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ لجميع أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وفي ما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم.



سجل الذهب عيار 24 نحو 4565.75 جنيه

سجل الذهب عيار 21 نحو 3995 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3424.25 جنيه

سجل الذهب عيار 14 نحو 2663.25جنيه

سعر الجنيه الذهب 31960 جنيهًا.

المعادن النادرة في أوكرانيا

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع الحلفاء الغربيين، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطة تسمح للدول الغربية بالوصول إلى الثروات المعدنية الهائلة في أوكرانيا، بما في ذلك المعادن النادرة والليثيوم والكوبالت والتيتانيوم، مقابل ضمانات أمنية ودعم عسكري ومالي مستمر.

أوكرانيا، التي تُعد واحدة من أغنى الدول بالموارد الطبيعية في أوروبا، تمتلك احتياطيات كبيرة من المعادن الثمينة والمهمة صناعيًا، مثل الليثيوم الذي يُستخدم في صناعة البطاريات، والكوبالت الذي يدخل في تصنيع الإلكترونيات، بالإضافة إلى التيتانيوم الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة الطائرات والسفن البحرية.

وفي إطار سعيه لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، أعلن الرئيس الأوكراني عن استعداده لمنح الغرب حق الوصول إلى هذه الموارد المعدنية، كجزء من "خطة النصر" التي قدمها مؤخرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الأميركيين.

وأكد زيلينسكي، أن هذه الخطوة تأتي مقابل ضمانات أمنية واستمرار تدفق الدعم العسكري والمالي إلى كييف، مشيرًا إلى أن أوكرانيا مستعدة للسماح للولايات المتحدة بتطوير مواردها الطبيعية إذا استمرت واشنطن في دعمها في مواجهة التحديات الأمنية الحالية.



من جهته، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تسعى إدارته لإيجاد حل سريع للحرب بين أوكرانيا وروسيا، يرحب بهذه الخطوة، حيث يُشترط على أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة والمعادن الأخرى مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية.



تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوكرانيا لتعزيز تحالفاتها الدولية وضمان دعم مستمر من الحلفاء الغربيين في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها، مع فتح باب جديد للتعاون الاقتصادي والصناعي بين كييف وواشنطن.