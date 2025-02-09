سعر الدولار فى التعاملات الأولى اليوم الأحد 9-2-2025 فى البنوك المصرية

ينشر الخليج 365 سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة فى التعاملات الأولى فى السوق المصري، اليوم الأحد 9-2-2025 وسجل سعر الدولار أمس السبت 8-2-2025 فى البنك المركزي 50.23 جنيه للشراء، و50.36 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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