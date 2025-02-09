الاقتصاد

سعر الدولار فى التعاملات الأولى اليوم الأحد 9-2-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار فى التعاملات الأولى اليوم الأحد 9-2-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمين

الأحد، 09 فبراير 2025 12:00 ص

ينشر الخليج 365 سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة فى التعاملات الأولى  فى السوق المصري، اليوم الأحد 9-2-2025 وسجل سعر الدولار أمس السبت 8-2-2025 فى البنك المركزي 50.23 جنيه للشراء، و50.36 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء
50.37   جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء
50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
 

50.28 جنيه للشراء

50.38  جنيه للبيع

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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