شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى التعاملات الأولى اليوم الأحد 9-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمينالأحد، 09 فبراير 2025 12:00 ص
ينشر الخليج 365 سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة فى التعاملات الأولى فى السوق المصري، اليوم الأحد 9-2-2025 وسجل سعر الدولار أمس السبت 8-2-2025 فى البنك المركزي 50.23 جنيه للشراء، و50.36 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.
50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع
50.27 جنيه للشراء
50.37 جنيه للبيع
50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.
50.25 جنيه للشراء
50.35 جنيه للبيع.
50.28 جنيه للشراء
50.38 جنيه للبيع
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